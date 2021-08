Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Frau sexuell belästigt

Detaillierte Täterbeschreibung

Stadtlohn (ots)

Am Dienstagmorgen begrapschte ein noch unbekannter Mann gegen 06.45 Uhr auf dem Schoppenkamp eine Joggerin. Der Täter fuhr auf seinem Fahrrad weiter, hielt dann in Höhe der Straße Owwering an und wartete auf die Geschädigte. Der Täter lachte die Geschädigte gehässig aus und gab an, es sei ein Versehen gewesen. Die Geschädigte forderte den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen und lief in Richtung des alten Friedhofs weiter. Der Täter fuhr ihr hinter her und kam der Geschädigten erneut sehr nahe. Diese trat gegen das Fahrrad des Täters und machte ihm erneut deutlich, dass er sich entfernen soll. Der Täter fuhr dann auch in Richtung eines kleinen Waldstücks weiter, hielt aber kurz hinter der Einmündung Arfkamp erneut an und wartete auf die Geschädigte. Als diese sich näherte, entblößte er sich und onanierte. Die Geschädigte lief weiter und erstattete Anzeige. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 70 kg schwer, ca. 165 - 170 cm groß, sehr schmale Statur, südostasiatisches äußeres Erscheinungsbild, Glatze, schlechte Zähne, graue Arbeitskleidung der Marke "Engelbert Strauss", grauer Kapuzenpullover, schwarze Stahlkappenschuhe. Er sprach gebrochen deutsch und fuhr ein grünes sehr altes Fahrrad mit vergilbtem hinteren Schutzblech.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell