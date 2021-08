Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Dreister Fahrraddiebstahl

Stadtlohn (ots)

Am Dienstagmorgen beobachtete ein Zeuge gegen 06.00 Uhr einen Mann, der auf der Gutenbergstraße ein Fahrrad aus einem Fahrradständer entwendete und dieses mit in eine benachbarte Halle nahm. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den vom Zeugen beschriebenen Dieb und das gestohlene Fahrrad in der Halle an. Das Fahrrad wurde dem Geschädigten ausgehändigt und ein Strafverfahren gegen den 37-jährigen in Stadtlohn wohnhaften Dieb eingeleitet.

