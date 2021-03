Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. Rottweil) Anhänger macht sich selbständig 3.3.21

Dunningen (ots)

Ein Autoanhänger hat sich am Mittwochnachmittag in der Rottweiler Straße von der Anhängerkupplung eines Autos gelöst und selbständig gemacht. Er krachte in den Gegenverkehr und rollte dann rund Einhundert Meter weiter. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Der 60-jährige Fahrer des Audi, der den Anhänger an seinem Auto ankuppelte, gab der Polizei gegenüber an, dass die Anhängekupplung sicher eingerastet habe und er dies eigens nochmal überprüft habe. Als der herrenlose Autoanhänger auf die Gegenspur kam, krachte er auf die Hinterachse eines entgegenkommenden Volvo-Geländewagens einer 52-jährigen Frau. Dabei entstand ein Schaden an dem neueren Auto von über 10.000 Euro. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt. Sie kam mit dem Schrecken davon. An dem doppelachsigen Anhänger selbst, der mit einem großen Kühlschrank beladen war, entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell