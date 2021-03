Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Landkreis Konstanz) Unfall mit Bus an Bushaltestelle (03.03.2021)

Gaienhofen, Landkreis Konstanz (ots)

An der Bushaltestelle auf Höhe der Schloßschule in der Hauptstraße in Gaienhofen ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Der 56-jährige Busfahrer übersah beim Losfahren einen 63-jährigen Opel-Fahrer, der noch an dem Bus vorbeifuhr. Durch den Unfall entstand beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von über 4000 Euro.

