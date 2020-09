Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr zerkratzten bislang Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die linke Seitentür und den linken Kotflügel an einem auf dem Parkplatz im Woodbachweg in abgestellten schwarzen PKW der Marke Kia. Der angerichtete Sachschaden wird auf 800.- Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

