Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Waldhambach (ots)

Am Sonntag, 13.09.2020, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, drang eine Person auf ein Firmengelände an der B 48 bei Waldhambach ein. Auf dem Gelände versuchte der Unbekannte ein Fenster aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von 400.- Euro an. Wer in dieser Zeit einen Mann mit ganz kurzen dunklen Haaren, bekleidet mit einem grünem T-Shirt, dunklen Hosen und einem schwarzen Rucksack dabei, im Bereich des dortigen Steinbruchs an der B 48 gesehen hat, wird gebebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

