Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos in Alt-Arnsberg und Neheim beschädigt

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in den Straßen "Brückenplatz", "Ringlebstraße" und "Promenade" insgesamt vier Autos beschädigt. In allen Fällen wurden die Außenspiegel der Autos abgetreten.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 8 und 17 Uhr haben Unbekannte ein Garagentor und ein Auto in der Straße "Erlenbruch" mit Graffiti besprüht. Außerdem wurde ein Auto in der Straße "Hirschbergteich" ebenfalls durch Graffiti beschädigt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

