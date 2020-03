Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vereinsbanner vermisst

Callbach (ots)

Unbekannte stehlen Banner des Vereines "Wir machen Wald e.V." Gestern informierte ein Vereinsvertreter die Polizeiinspektion Lauterecken über den Verlust. Das Banner war am Waldrand zwischen Callbach und Unkenbach in der Nähe der B 420 aufgehängt. Laut dem Anzeiger wurde das Fehlen des vier Quadratmeter großen Plakates vor zwei Wochen festgestellt. Von Seiten des Vereines wird ausgeschlossen, dass das Banner von den letzten Stürmen weggeweht wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

