Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen/Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (02.03.2021)

Dettingen/Konstanz (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller ist am Dienstag in der Konstanzer Straße in Dettingen ein 29-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Ein 69 Jahr alter Autofahrer missachtete beim Abbiegen in den Pappelweg den Vorrang des entgegenkommenden Rollers und touchierte diesen. Der Rollerfahrer prallte in der Folge gegen eine Straßenlaterne und fiel hin. Der 29-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An Roller und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell