Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Zimmern ob Rottweil) Fahrer unter Drogeneinwirkung am Steuer 4.3.21, 7 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Einer Streife der Autobahnfahndung ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer mit Polnischer Autonummer aufgefallen, der in Richtung Singen unterwegs war. Bei der Kontrolle des Seat am Autobahnparkplatz "Eschachtal" gab der Fahrer zu, Marihuana konsumiert zu haben. Ein Vortest auf das berauschende Mittel bei dem 30-Jährigen verlief positiv, weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Zudem musste er sein Fahrzeug stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell