Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsches Kennzeichen ans Auto montiert (03.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Falsche Kennzeichen an einem abgemeldeten Auto angebracht hat eine Frau in der Friedhofstraße. Eine 59-Jährige montierte an einem im öffentlichen Straßenverkehr geparkten Mercedes zwei Kennzeichen, die für einen Opel Corsa ausgegeben sind. Dadurch wollte sie den Eindruck erwecken, dass der abgestellte Mercedes zugelassen und ordnungsgemäß abgestellt ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell