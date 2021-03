Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Moped-Fahrer ohne gültige Versicherung 2.3.21

Trossingen (ots)

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Dienstag von der Polizei kontrolliert worden. Aufgefallen ist er den Beamten, weil er an seinem Zweirad noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht hatte, das seit einigen Tagen nicht mehr gültig ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seit 1. März gilt ein neues, blaues Versicherungskennzeichen. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen benötigen, den Versicherungsschutz erneuern müssen, um am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können. Die Polizei wird in den nächsten Tagen bei ihren Kontrollen deshalb auf Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen achten.

