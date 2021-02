Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Am Mittwochnachmittag, 24.02.2021, verschafften sich angebliche Handwerker Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame in der Von-Emmich-Straße und entwendeten dabei Schmuckgegenstände.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt die Frau gestern, gegen 14:30 Uhr, einen Anruf. Dabei wurde sie darüber informiert, dass es in der Katharinenstraße angeblich zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und in diesem Zusammenhang eine Überprüfung ihrer Wasserleitungen erforderlich sei.

Nur wenige Minuten nach dem Telefonat stand ein Mann vor der Wohnung der Dame. Nachdem er hineingelassen wurde, begab er sich mit der Bewohnerin ins das Badezimmer, hantierte an den Wasserleitungen und lenkte die Seniorin ab.

Die Wohnungstür wurde durch den Fremden nach Betreten der Wohnung nur angelehnt.

Kurze Zeit später verließ der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder. Bei der Bewohnerin kamen Zweifel auf und sie bemerkte bei einer Nachschau in ihrer Wohnung das Fehlen mehrerer Schmuckgegenstände.

Der angebliche Handwerker soll etwa 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß und schlank sein. Zur Bekleidung liegen keine Angaben vor. Jedoch soll er eine Tasche mitgeführt haben, in der sich Werkzeug befand.

Zeugen, denen der unbekannte Mann und eventuell auch weitere Personen aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei nochmals daran erinnern, dass der "Wasserwerker-Trick" eine gängige Masche ist, mit der es Tätern immer wieder gelingt, sich Zugang in Wohnungen zumeist älterer Bürgerinnen und Bürger zu erschleichen. Die Polizei bittet darum, mit lebensälteren Angehörigen, Freunden oder Bekannten über die Machenschaften der Täter zu sprechen und sie zu sensibilisieren.

Folgende Hinweise sollten beachtet werden:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnungen. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, z.B. durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen sie die Türsprechanlage

- Fordern Sie das Vorzeigen eines Ausweises

- Zeigen oder erklären Sie niemandem, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, z.B. einem Rohrbruch, nicht unter Druck setzen. Fragen Sie bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn nach. Holen Sie Nachbarn gegebenenfalls als Unterstützung dazu.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei. Wir kommen lieber zweimal zu viel als einmal zu wenig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell