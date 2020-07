Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Amtsgericht Koblenz erließ Untersuchungshaftbefehl nach Raubüberfällen in Wissen

Wissen (ots)

1. siehe Auftrag Nr. 4104664 Wissen - Überfall auf Tankstelle 21.07.2020, 11:54 Uhr ---------- 2. siehe Auftrag Nr. 4103697 Wissen - Räuberische Erpressung auf Angestellten einer Spielhalle 20.07.2020, 14:29 Uhr --------- Die intensiven Ermittlungen der Polizei in Wissen und Betzdorf ergaben, dass der am 20.07.2020 nach dem Raubüberfall auf die Tankstelle in Wissen festgenommene 25-Jährige als Täter für beide Raubdelikte in Frage kommt. Das Amtsgericht Koblenz erließ am 21.07.2020 wegen dringenden Tatverdachts an den beiden Raubdelikten einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Koblenz eingeliefert.

