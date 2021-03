Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann bringt sich in Lebensgefahr (03.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Äußerst leichtsinnig verhalten hat sich ein Mann am Mittwochmittag gegen 12 Uhr an Bahngleisen im Bereich der Emil-von-Kessler-Straße. Ein 71-jähriger Wohnsitzloser saß inmitten eines Kreisverkehrs der Mollensteinstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Polizisten verwiesen ihn des Platzes, da er dadurch Autofahrer ablenkte. Der Mann verließ den Kreisverkehr und ging schnurstracks über angrenzende Bahngleise in Richtung Hochstraße. Als die Beamten den Mann dort erneut ansprechen wollten, drehte er sich um und lief zurück in Richtung des Gleisbetts, wo sich ein Zug näherte. Einer Polizistin gelang es, ihn an seiner Kleidung zu packen und rechtzeitig vor dem herannahenden Zug am Betreten der Gleise zu hindern. Durch das beherzte Eingreifen der Beamtin musste der Lokführer keine Notbremsung einleiten. Gegen den Mann ermittelt jetzt die für den Bahnverkehr zuständige Bundespolizei.

