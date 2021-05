Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Melle (ots)

Nach einer Brandstiftung, die sich am Sonntagabend in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizei in Melle Zeugen. Unbekannte setzten in einem öffentlichen Toilettenhaus gegen 18.35 Uhr mehrere Gegenstände in Brand und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr war vor Ort und verhinderte Schlimmeres. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und nach ersten Informationen entstand durch das Feuer kein Gebäudeschaden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 erbeten.

