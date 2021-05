Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Pedelec gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Aus dem Hinterhof einer Doppelhaushälfte an der Lindenstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag ein Pedelec der Marke Univega, Modell Geo B XXL. Der oder die Täter machten sich zwischen 21 und 09 Uhr am Schloss des schwarzen 28-Zoll-Fahrrades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

