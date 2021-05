Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Jagdhochsitz in Brand gesetzt

Melle (ots)

Unbekannte setzten an der Gesmolder Straße einen Hochsitz in Brand. Die Feuer griff vom Fußboden auf die Wand über, wodurch der Hochsitz stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 800 Euro. Zeugen alarmierten am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle.

