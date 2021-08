Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Farbschmierereien an Schulgebäude

Bocholt (ots)

In der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag beschmierten noch unbekannte Täter die Fassaden der Josefschule und der Arnold-Jansen-Schule. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell