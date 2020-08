Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei gibt Tipps zur Sicherung von Fahrrädern

Trier (ots)

Seit Corona haben viele Familien und andere Interessierte das Radfahren für sich neu entdeckt. Viele Schüler nutzen ihr Fahrrad, um nach dem Schulstart zum Unterricht zu fahren. Der Fahrradverkauf in Deutschland boomt derzeit. Das lockt natürlich auch Diebe an. Im vergangenen Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Trier 576 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen waren die Fahrräder gar nicht oder nur unzureichend gesichert. Wichtig zur richtigen Sicherung des Fahrrades ist neben dem Abstellort auch das passende Fahrradschloss. Je teurer das Fahrrad, desto massiver sollte das Fahrradschloss ausgewählt werden. Den besten Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Kabelschlösser. Dem Käufer sollten ca. 5 bis 10 Prozent vom Anschaffungswert des Fahrrades für ein gutes Fahrradschloss wert sein. Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, z. B. durchgehärtetem Spezialstahl. Derzeit gibt es noch keine verbindlichen Sicherungsklassen für Fahrradschlösser. Einen Anhalt bieten aber Internetseiten mit getesteten und von Schadensversicherern zertifizierten Schlössern. Das Fahrradschloss sollte groß genug ausgewählt werden, um damit das Fahrrad an einem geeigneten festen Gegenstand wie z. B. Laternenpfahl oder einem Fahrradabstellsystem anzuschließen und zu sichern. Um einen möglichen Diebstahl unter Werkzeugeinsatz zu erschweren, sollte das Fahrradschloss möglichst hoch angebracht werden. Dem Täter wird dadurch keine Abstützfläche oder Auflage für den Werkzeugeinsatz (Hammer, Meißel, Bolzenschneider) geboten. Eine geeignete zusätzliche Sicherung - besonders für hochwertige Pedelecs oder E-Bikes - bieten elektronische Sicherungen wie z. B. das nachrüstbare bzw. als zusätzliche Option erhältliche GPS-Modul (GPS-Tracker). Damit ist eine Echtzeitüberwachung über eine App möglich. Dieses Modul kann aber nur eine zusätzliche Sicherheit bieten und ersetzt nicht die mechanische Diebstahlsicherung. Viele Versicherer bieten Versicherungsschutz gegen Diebstahl in der Hausratversicherung an. Achten Sie dabei auf die darin enthaltenen Schadenshöchstgrenzen für Fahrräder und eine mögliche Selbstbeteiligung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell