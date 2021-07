Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 03. Juli 2021, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heessener Dorfstraße / Langenhövel / Gustav-Wieland-Weg leicht verletzt. Er befuhr den Radweg auf dem Gustav-Wieland-Weg in östliche Richtung und beabsichtigte den besagten Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren, um auf der Straße Langenhövel seine Fahrt fortzusetzen. Eine 46-jährige Autofahrerin kam wiederum mit ihrem Opel aus der Straße Langenhövel und beabsichtigte nach links auf die Heessener Dorfstraße abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. (as)

