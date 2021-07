Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit vom 28. Juni bis 03. Juli 2021, 01 Uhr, gewaltsam in eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carlo-Schmied Straße ein. Sie brachen mit entsprechendem Werkzeug die Balkontür auf und verschafften sich somit Zugang zum Inneren der Wohnung. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Goldschmuck. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefon-Nummer 02381-916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (as)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell