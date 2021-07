Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Mai, 11 Uhr, und Samstag, 3. Juli, 12.30 Uhr, in eine Dachgeschosswohnung an der Pröpstingstraße ein. Dabei hinterließen sie Hebelmarken an der Wohnungstür und entwendeten eine Kaffeemaschine und beschädigten Einrichtungsgegenstände. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell