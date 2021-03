Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Das laute Alarmgeräusch ihres Rauchmelders riss vier Bewohner am Dienstagmorgen in der Mötzinger Straße in Unterjettingen aus dem Schlaf. Eine Frau hatte gegen 04:00 Uhr einen Topf mit einer Spezialität auf den Herd gestellt, um diese bei geringer Hitze mehrere Stunden lang zu kochen. Vermutlich legte sie sich danach wieder schlafen und bemerkte deshalb nicht, dass es gegen 06:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung kam, die schließlich den Rauchmelder auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen, die mit 15 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz war, sowie die Freiwillige Feuerwehr Nagold, welche mit einem Fahrzeug und drei Mann ausgerückt war, konnten den erheblichen Rauch mit einem Gebläse beseitigen. Es kam zu keinem Sach- oder Personenschaden.

