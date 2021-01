Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehr als 50 Wildunfälle in den ersten zwei Wochen des Jahres

Höxter, 18.01.2021 (ots)

Die Polizei im Kreis Höxter hat seit Neujahr insgesamt 57 Wildunfälle aufgenommen. Diese Anzahl liegt im Durchschnitt auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Im Kreisgebiet werden jährlich rund 1300 Unfälle mit Wildbeteiligung erfasst. Wildunfälle können immer und überall passieren. Die häufigsten Zusammenstöße gibt es mit Wildschweinen oder Rehwild. Insbesondere wenn das Gefahrenzeichen "Wildwechsel" aufgestellt ist sollte besonders achtsam gefahren werden. Die in diesem Jahr aufgenommenen Wildunfälle verteilen sich gleichmäßig im Kreisgebiet. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt. Ist ein Wildunfall von der Polizei aufgenommen worden, können sich die Geschädigten mit dem polizeilichen Unfallbericht an die Kraftfahrzeugversicherung zwecks Kostenregulierung wenden. /ell

