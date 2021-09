Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß auf dem Rurdammweg - Zwei verletzte Radfahrer

Düren (ots)

Bei der Begegnung zweier Radfahrer kam es am Dienstag zu einem Unfall.

Gegen 12:30 Uhr war ein 79-jähriger Dürener mit seinem Fahrrad auf dem Rurdammweg in Richtung Tivolistraße unterwegs. An der Einmündung "Am Stadtpark" wollte er weiter geradeaus fahren, als eine 72-Jährige mit ihrem Pedelec herannahte. Die Pedelecfahrerin wollte an der Einmündung nach links in den Rurdammweg in Richtung Aachener Straße einfahren. Den Dürener, der mit seinem Fahrrad geradeausfuhr, nahm die 72-Jährige zwar noch wahr, einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht verhindern. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Während der 79- jährige Radfahrer im Krankenhaus ambulant behandelt wurde, konnte die Pedelecfahrerin vor Ort medizinisch versorgt werden und nach Hause entlassen werden.

