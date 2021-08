Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Hohberg, Hofweier (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagvormittag und dem frühen Donnerstagmorgen verschaffte sich ein noch unbekannter Personenkreis durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Wohnung in der Dorfstraße. Es wurden Zimmer durchwühlt und Bargeld entwendet. Ob noch weitere Dinge gestohlen wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Nachdem die Kriminaltechniker die Spuren gesichert haben, ermitteln die Beamten des Polizeipostens Hohberg nun wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell