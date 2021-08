Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Gescheitert

Ettenheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Dienstagvormittag vergeblich versucht, in ein Anwesen "Im Offental" zu gelangen. Etliche Aufhebelversuche an verschiedenen und offensichtlich gut gesicherten Zugangstüren sind allerdings gescheitert. Die Ganoven sind zwar nicht in das Gebäude eingedrungen, trotzdem steht ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu Buche. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

