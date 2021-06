Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannter entreißt 92-Jähriger ihre Goldkette - Täter entkommt ohne Beute

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr hat eine 92-jährige Viersenerin in Dülken auf der Friedrichstraße gestanden und dort auf ein Taxi gewartet. Plötzlich riss ihr ein unbekannter Mann ihre Goldkette vom Hals. Der Mann flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung des Dülkener Bahnhofs. Der Flüchtige war vermutlich etwa 1,80 Meter groß, hatte eine pummelige Statur und krauses Haar. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat rund um die Friedrichstraße zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer etwas mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0. /mr (450)

