Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automat von Hauswand abmontiert

Vogelsbergkreis (ots)

Automat von Hauswand abmontiert

Lauterbach - Unbekannte demontierten in der Nacht zu Montag (31.05.) einen von zwei nebeneinander aufgehängten Spielzeugautomaten von einer Hauswand in der Altebergstraße. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 280 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell