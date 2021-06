Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch - Tipps der Polizei

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld - Ein Wohnhaus in der Straße "Südhang" wurde am Montagmorgen (31.05.), in der Zeit zwischen 8:30 Uhr uns 10:30 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln eines gekippten Fensters im rückwärtigen Hausbereich, verschafften sich die Täter unbefugten Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut und dessen Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polzei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell