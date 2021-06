Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Diebstahl von Geldbörse - Versuchte Wohnungseinbrüche

Fulda (ots)

Festnahme nach Diebstahl von Geldbörse

Eichenzell - Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft im Rhönhof stahlen Unbekannte einer 60-jährigen Frau aus Fulda die Geldbörse aus dem Einkaufskorb. Zwei Frauen hatten die Dame kurz zuvor in ein Gespräch verwickelt. Wenig später bemerkte die Fuldaerin das Fehlen ihres Portemonnaies und rief laut um Hilfe. Der Geldbeutel konnte anschließend in einer Auslage des Geschäfts mit komplettem Inhalt aufgefunden werden. Ob die beiden Frauen mit der Tat in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Versuchte Wohnungseinbrüche

Tann - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (31.05.) in mehrere Einfamilienhäuser in der Dermbacher Straße und der Rhönbergstraße einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter vergeblich an den Eingangstüren der Häuser. Die Türen hielten den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

