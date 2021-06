Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hoher Sachschaden und Vollsperrung durch verunfallten Sattelzug - L3144

Schwalmtal (ots)

Am Montag, den 31.05.2021 nachmittags, befuhr eine 36jährige männliche Person mit einem Sattelzug die Landstraße von Alsfeld-Eifa in Richtung Schwalmtal-Rainrod. In einer S-Kurve kam der Sattelzug aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte nach rechts um in den Straßengraben, so dass der Sattelzug auf der rechten Seite liegend zum Stillstand kam. Durch den Vorfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus nach Lauterbach verbracht. An dem Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da bei der Sattelzugmaschine Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die FFW Schwalmtal, die Straßenmeisterei Lauterbach, sowie die Untere Wasserbehörde verständigt. Die Landstraße zwischen Eifa und Rainrod wurde zur Aufnahme des Verkehrsunfalls, zwecks Bergung der Ladung und des Sattelzugs für mehrere Stunden voll gesperrt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 225.000,-- EUR.

