Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer

Hünfeld - Am Sonntagabend (30.05.), gegen 18.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 147 und Kreisstraße 135 in Höhe des Sportplatzes Roßbach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kleinkraftradfahrer. Eine 34-jährige Eiterfelderin wollte mit ihrem Opel Astra den Kreuzungsbereich der Kreisstraße 147 von Roßbach kommend in Richtung Kirchhasel überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Kleinkraftradfahrer, der die Kreisstraße 147 aus Richtung Hünfeld in Richtung Malges befuhr. Der Mann wurde dabei von seinem Zweirad geschleudert und stieß in der Folge gegen einen weiteren Pkw. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Zweiradfahrer mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 6.000 EUR geschätzt. Neben dem Rettungswagen und der Polizei war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die Kreisstraße 147 für circa 30 Minuten gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Eiterfeld - Am Samstag (29.05.), gegen 17.10 Uhr, kam es auf dem Radweg zwischen Leibolz und Großentaft zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein E-Bike-Fahrer schwer verletzte. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 60-jähriger Radfahrer aus Eiterfeld in einer Gefällstrecke des Radwegs rechts in den Seitenstreifen und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Eiterfelder schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Am E-Bike entstand kein Schaden.

Polizeistation Hünfeld

2. HEF

Kradunfall - Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstagnachmittag (29.05.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Kradfahrer aus Kirchheim die Landstraße 3159 von Bad Hersfeld in Richtung Reckerode. Im Kurvenbereich kam ihm nach eigenen Angaben ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, woraufhin der Mann ausweichen musste und zu Fall kam. Der Kirchheimer blieb unverletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec-Fahrer gestürzt

Bad Hersfeld - Am Sonntagnachmittag (30.05.), gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Busfahrer aus Ludwigsau die Straße "Am Weinberg" aus Richtung Kurpark kommend in Richtung Bundesstraße 62. Als der Bus eine Fahrbahnverengung im Bereich einer Bushaltestelle durchfuhr, stürzte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Hersfeld nach rechts und verletzte sich leicht. Der Busfahrer entfernte sich zunächst unerlaubt. Während der Unfallaufnahme fuhr der Busfahrer erneut an der Unfallstelle vorbei. Er wurde durch die Polizei angehalten und seine Personalien festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 280 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Samstagvormittag (29.05.), gegen 11:20 Uhr, befuhren ein 43-jähriger Fahrer eines Audi A 3 aus Hauneck und ein 24-jähriger Fahrer eines BMW aus Haunetal die Straße "An der Haune" in Richtung "Frankfurter Straße", um dort in Richtung Fulda weiterzufahren. In einem Kreuzungsbereich hielt der Fahrer aus Hauneck sein Fahrzeug an. Der nachfolgende Haunetaler konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (29.05.) und Montagmorgen (31.05.) parkte ein 41-jähriger Fahrer aus Kirchheim seinen Mazda vor einem Wohnhaus in der Kuppenstraße. Als der Kirchheimer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der vorderen, linken Front fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Auffahrunfall mit Flucht

Alsfeld - Am Donnerstag (27.05.), gegen 15:30 Uhr, wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem weißen Seat Leon von der "Altenburger Straße" nach links in den "Walkmühlenweg" abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Alsfelder bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr mit seinem blauen VW Golf auf den Seat auf. Bei dem Unfall wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR.

Polizeistation Alsfeld

