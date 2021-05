Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lager

Fulda (ots)

Einbruch in Lager

Hünfeld - Aus einem Lagerschuppen in der Wehrstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (30.05.) mehrere Getränkekisten und einen Freischneider im Wert von rund 270 Euro. Durch Aufbrechen der Vorhängeschlösser verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Lager, aus dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Der Sachschaden beträgt circa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

