POL-OH: 79-jährige Dame aus Altenheim in Bad Salzschlirf vermisst

Fulda (ots)

Seit 15:30 Uhr wird die 79-jährige Theresia Dimmerling aus dem Altenheim St. Joseph in Bad Salzschlirf vermisst. Sie ist 162 cm groß, schmal, hat schlulterlange, graue Haare mit einem metallfarbenen Haarring. Frau Dimmerling trägt eine Jeans und blaue Hausschuhe. Sie ist nicht in der Lage, sich zu orientieren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661 / 1050.

