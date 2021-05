Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Rotenburg an der Fulda (ots)

Unfallflucht

Rotenburg - Am Samstag 29.05.31 gegen 15.40 h hatte ein Rotenburger seinen Pkw, einen blauen Opel Zafira, vor einem Einkaufsmarkt in der Nürnberger Straße abgestellt. Als er kurz darauf wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass jemand gegen die hintere rechte Fahrzeugseite gefahren war und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Sachschaden wir auf ca. 1800 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg.

Blechschaden

Rotenburg - Am 29.05.21 gg. 16.15 h fuhren zwei Rotenburger mit ihren Fahrzeugen auf den öffentlichen Parkplatz in der Borngasse. Zuerst ein schwarzer Mercedes dahinter ein roter Opel. Der Mercedes wollte rechts in eine Parklücke einparken. Laut des Opelfahrers setzte der Mercedes zurück und die Fahrzeuge stießen zusammen, was der Mercedesfahrer bestritt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1100 EUR. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg.

PHK Hahn, Polizeistation Rotenburg

