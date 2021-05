Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der PSt. Hilders

Fulda (ots)

Wild-Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, dem 29.05.2021 waren ein 18-jähriger und sein 19-jähriger Beifahrer, beide aus dem unterfränkischen Fladungen, gg. 02:45 Uhr auf der B 458 mit ihrem Pkw Audi A3 in Richtung Fulda unterwegs. Zwischen Hilders-Dietges und Grabenhöfchen, so berichtete der Fahrer, sei er mit einem Rehwild kollidiert, worauf sein Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Hier geriet der Audi A3 noch vor Beginn der Schutzplanke in den rechtsseitigen Graben und fuhr ca. 100 rechts der Schutzplanke durchs Gebüsch in der immer tiefer werdenden Senke. Letztlich kam das Fzg. völlig demoliert, mit abgerissenen vorderer Stoßstange und hinterem rechten Rad ca. 4-5 m unter Straßenniveau zum Stehen.

Während der Befragung stellte sich heraus, dass die beiden mit Schürfwunden und Prellungen leicht verletzten Personen alkoholisiert waren. Daher wurde bei dem Fahrer in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Der Audi konnte mittels Kran von einem Abschlepper geborgen werden. Daran entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 8000 EUR.

Die glücklicherweise nur leichtverletzten Insassen konnten nach Hause entlassen werden.

(Berichterstatter: PHK Müller - PSt. Hilders)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell