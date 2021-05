Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen an Schulen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Zwischen Freitag (21.05.) und Mittwoch (26.05.) kam es an zwei Schulen zu Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter.

Im oben genannten Tatzeitraum begaben sich die Täter auf zwei Schulgelände in der Straße "In der Krebsbach" und schossen in einem Fall, vermutlich mit einer Zwille, auf eine Fensterscheibe. Hierbei wurden an dem Fenster zwei kleinere Glasschäden und ein Durchschuss der äußeren Scheibe verursacht.

Bei der zweiten Schule entnahmen die Täter ein massives, gusseisernes Abflussgitter aus einem Wasserabfluss und warfen dieses gegen eine Zugangstür aus Glas. An der Tür entstand Sachschaden.

Insgesamt wurde ein Schaden von circa 1.000 Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell