Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenlaube - Versuchter Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gartenlaube

Rotenburg - Unbekannte brachen zwischen Donnerstagvormittag (27.05.) und Freitagnachmittag (28.05.) in eine Gartenlaube in der Nähe eines Radwegs zwischen Lispenhausen und Bebra ein. Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und überstiegen diesen anschließend. Danach hebelten die Langfinger eine Tür der Laube auf und entwendeten eine Motorsense mit Heckenscheren- und Astschneideaufsatz im Wert von rund 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Versuchter Einbruch in Geschäft

Kirchheim - Ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt vor Samstagnachmittag (29.05.) Ziel unbekannter Täter. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Durch Bohren an einem Fenster versuchten sich die Langfinger Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Aus bis dato unbekannten Gründen ließen die Täter dann von der weiteren Tatbegehung ab, sodass nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell