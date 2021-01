POL-HH: 210105-3. Nach Verhaftung: Polizei fahndet nach Schusswaffe

Polizei Hamburg

Zeit: 09.12.2020, 20:36 Uhr; Ort: Hamburg-Altstadt, Hopfenmarkt

Nach der Verhaftung des 27-jährigen Ruben F. wird nach einer bislang verschwundenen Langwaffe gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am frühen Sonntagmorgen wurde der seit mehreren Wochen gesuchte Rufen F. von der Polizei verhaftet (siehe hierzu auch Pressemitteilungen 210103-1. vom 03.01.2021 und 201210-1. Vom 10.12.2020).

Beim Zugriff stellten die Einsatzkräfte eine Schusswaffe und ein Messer sicher. Der Verbleib der zweiten erbeuteten Schusswaffe ist bislang ungeklärt. Es handelt sich dabei um eine Doppelbockflinte des Herstellers Blaser, Modell F3 Attache.

Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte die Waffe auf der Flucht in einer S- oder U-Bahn zurückgelassen worden sein, möglicherweise eingewickelt in eine Jacke und zerlegt in mehrere Einzelteile.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Schusswaffe geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

