POL-OH: Maschinenhalle aufgebrochen - 85-Jähriger wird Opfer von Enkeltrick-Betrügern - Diebstahl von Autoteilen

Maschinenhalle aufgebrochen

Schlitz - Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend (27.05.) und Freitagmittag (28.05.) das Vorhängeschloss einer Maschinenhalle in Hutzdorf, in der Nähe des Grillplatzes, auf. Dort entwendeten sie das Zugmaul eines historischen Traktors der Marke "Güldner". Das Diebesgut hat einen Wert im hohen dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

85-Jähriger wird Opfer von Enkeltrick-Betrügern

Alsfeld - Ein 85-Jähriger aus Alsfeld wurde am Freitagnachmittag (28.05.) Opfer von dreisten Trickbetrügern. Die Unbekannten brachten den Mann um Bargeld in Höhe mehrerer tausend Euro. Eine unbekannte weibliche Person gab sich als Enkelin des Geschädigten aus, die aufgrund eines Unfalls Kaution bezahlen müsse. Der 85-Jährige übergab das Bargeld an einen angeblichen Pflichtverteidiger, der mittels Taxi anreiste.

Ihre Polizei rät dringend:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Autoteilen

Wartenberg - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstagabend (27.05.) und Freitagmorgen (28.05.) Teile eines weißen 5er BMWs. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohändlers in Angersbach in der Straße "Vor der Hahlshube". Die unbekannten Täter demontierten im Inneren diverse Verkleidungsteile und das Lenkrad samt Airbag im Wert von rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

