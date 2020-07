Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbrecher hatten es auf Jacken abgesehen

Südlohn (ots)

Rund 150 Jacken der Marke Wellensteyn haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Bekleidungsgeschäft in Südlohn-Oeding entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Winterswyker Straße verschafft, indem sie eine Tür aufbrachen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell