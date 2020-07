Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Automaten geknackt

Legden (ots)

Einen Zigarettenautomaten aufgehebelt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Legden. Die Täter machten sich an einem Gerät zu schaffen, das an der Straße Waldkrone aufgestellt war. Ob die Unbekannten etwas aus dem Inneren des Automaten entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell