Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weidezaun lahmgelegt - Sachbeschädigung durch Schmierereien an Hauswände

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Weidezaun lahmgelegt

Wildeck - Im Laufe des Sonntagnachmittags (30.05.) machten sich Unbekannte an einem Weidezaun in der Wildecker Feldgemarkung "In der Grube" zu schaffen. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 20:30 Uhr entwendeten sie mehrere zu einem elektrischen Weidezaun gehörende Torgriffe und verhinderten hierdurch einen weiteren Stromfluss. Glücklicherweise bemerkte der Nutzer der Weide das Fehlen des Schutzes noch rechtzeitig, bevor die rund 30 Kühe und Kälber ausbrechen konnten. Der genaue Wert des Diebesguts ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Schmierereien an Hauswände

Bebra - In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Sachbeschädigungen durch Filzstiftschmierereien im Stadtgebiet von Bebra. Unbekannte Täter schrieben die Worte "Ich bin Single" sowie eine Handynummer an Hauswände, Straßenlaternen und Grundstücksmauern. Am vergangenen Freitag (28.05.) beobachtete ein 12-jähriger Schüler aus Bebra ein etwa gleichaltriges Mädchen mit braunen Haaren, das im Bereich eines Supermarktes in der Lindenallee die Hauswand mit einem Stift bemalte. Das Mädchen sei dann in unbekannte Richtung davon gegangen. Der Junge alarmierte die Polizei. Die eingesetzte Streife stellte im Umfeld des Marktes an mehreren Stellen den Schriftzug samt der Handynummer fest. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg, Tel.: 06623 / 937 - 0 oder die Onlinewache der hessischen Polizei im Internet, www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

