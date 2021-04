Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Getuntes Auto mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen (19.04.2021)

Singen am Hohentwiel (ots)

Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen ist am Montag gegen 14.45 Uhr im Bereich Ekkehardstraße / Aluminiumstraße ein BMW aufgefallen, der sich optisch massiv vom Serienzustand abhob, weshalb sie den Fahrer und dessen Fahrzeug kontrollierten.

Das Auto wurde beim TÜV vorgeführt, um die Veränderungen und Manipulationen am Fahrzeug gutachterlich bestätigen zu lassen. Hierbei konnten mehrere Veränderungen nachgewiesen werden, wie Rad-Reifenkombination, Bremsscheiben und Bremsbeläge ohne Kennzeichnung und Nachweis der Zulässigkeit. Außerdem war ein Gewindefahrwerk in Verbindung mit einer Rad-Reifenkombination verbaut, ohne dass diese gutachterlich abgenommen wurde. Zudem wurde die Klappensteuerung der Abgasanlage manipuliert und ein offenes Blow-Off-Ventil eingebaut, welches für Straßenfahrzeuge verboten ist. Neben diesen Kriterien, die alle zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, wurden weitere Mängel festgestellt. Auch konnte das Überschreiten des Standgeräusches nachgewiesen werden.

Aufgrund der Summe der Mängel und der wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurden die Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung eingezogen und der zuständigen Zulassungsstelle übermittelt, um ein Verfahren zur Außerbetriebsetzung einzuleiten.

Der 25-jährige Autofahrer kann nicht nur dieses Auto nicht mehr fahren, auch muss er mit einer Anzeige und einem hohen Bußgeld rechnen. Bei mehreren Verstößen kommt es in der Regel zu einer Addition des Bußgeldes, so dass sich das Bußgeld in seinem Fall auf etwa 1.000 Euro belaufen wird. Zudem muss er die Kosten der Begutachtung ebenfalls tragen.

