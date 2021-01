Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher schlagen Terrassentür ein +++

Oldenburg (ots)

Am Montag kam es in den Vormittagsstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Klingenbergstraße. Die polizeilichen Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr über einen Zaun kletterten und das Grundstück betraten. Dort brachen sie gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus, wo sie sämtliche Zimmer nach Wertsachen durchwühlten. Nach der Tat flüchten die Einbrecher mit Bargeld und Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (68255)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell