Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Polizei löst eine Corona-Party in Bad Zwischenahn auf+++

Oldenburg (ots)

Zu einer Ruhestörung durch laute Musik wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Zwischenahn am Samstag, dem 16.11.2021, gegen Mitternacht nach Bad Zwischenahn im Ortsteil Rostrup gerufen. Vor Ort stellten die beiden sichtlich überraschten Polizeibeamten in einem kleinen Zimmer in einer Wohnung sechs Personen, zwei Frauen und vier Männer allesamt zwischen 21 bis 28 Jahre alt, in alkoholisierter Feierlaune fest. Da diese Person mit Ausnahme des Gastgebers dort nicht wohnhaft waren und weder Mund-Nasen-Bedeckungen getragen wurden noch erforderliche Mindestabstände eingehalten wurden, wurde die Feier von der Polizei aufgelöst. Gegen die sechs Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet. Einen männlichen Partygast erwartet ein zusätzliches Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Angabe von falschen Personalien.

