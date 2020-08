Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche auf dem Campingplatz in Silz

Silz (ots)

In der Nacht vom 14.08.2020 zum 15.08.2020 ist es zu mehreren Einbruchsdiebstählen auf dem Gelände des Campingplatzes in 17214 Silz gekommen, der sich am nordwestlichen Ufer des Fleesensees befindet. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu zwei Gebäuden auf dem Gelände des Campingplatzes verschafft. In dem einen angegriffenen Gebäude befinden sich die Rezeption und der Minimarkt und in dem unweit entfernten zweiten angegriffenen Gebäude befinden sich eine Pizzeria und eine Eisdiele. Die Täter sind jeweils gewaltsam eingedrungen und haben die Räumlichkeiten und das Mobiliar durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ca. 800 Euro Bargeld (aus Tageseinnahmen sowie den Trinkgeldspardosen) entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Freitag, den 14.08.2020 zum Samstag, den 15.08.2020 auffällige Personenbewegungen im Bereich der beschriebenen Gebäude auf dem Campingplatz in Silz wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell