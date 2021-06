Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Missglücktes Wendemanöver

Kaiserslautern (ots)

Ziemlich missglückt ist ein Wendemanöver am Dienstagabend in der Straße "Am Langen Stein". Eine Autofahrerin wollte gegen 19.30 Uhr in dem verkehrsberuhigten Bereich ihr Auto in einem Zug auf der Straße wenden. Dabei kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Pkw gegen einen Fahrzeuganhänger, der dort abgestellt war, und schob diesen gegen ein geparktes Wohnmobil. Sowohl der Pkw als auch der Anhänger und das Wohnmobil wurden beschädigt - Gesamtschaden: mehrere tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

